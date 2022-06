Riapre l’aeroporto di Foggia a settembre | i voli in programma

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La novità per chi viaggia in aereo:di, ecco iin. Tutte le informazioni utili. Un’ottima notizia per chi viaggia in aereo in Italia, in particolare dal Sud: dal prossimoriapriràdi, con collegamenti verso altre città italiane. Si tratta di una riapertura importante per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com