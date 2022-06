Pisa: per accendere la Luminara il comune cerca 160 persone (Di mercoledì 1 giugno 2022) saranno incaricati della collocazione e dell'accensione dei lumini sui ponti della città e sugli edifici dei lungarni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 1 giugno 2022) saranno incaricati della collocazione e dell'accensione dei lumini sui ponti della città e sugli edifici dei lungarni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

EnricoLetta : L’allenatore del #Pisa D’Angelo, dopo la promozione persa per un nulla, al colmo della delusione di una serata incr… - matteosalvinimi : Benvenuto al Monza, per la prima volta nella storia in Serie A! E onore al Pisa, che ha lottato fino all’ultimo. #PisaMonza - EzioGreggio : Complimenti a @berlusconi e #adrianogalliani per aver portato in A il @ACMonza con una partita memorabile, fisica,… - ficorosso : @tonik64 Sono per la passeggiata,e pure a breve credo a Pisa????. - giomareliguria : RT @ottolinatv: Come se non ci fossero già abbastanza #armi fra #Pisa e #Livorno, da qualche mese abbiamo una new entry: il progetto per un… -