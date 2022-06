Omicidio Della Gatta, 30 anni a Zagaria e Schiavone: ne sono occorsi 23 per condannarli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Giovanni De Angelis – in data odierna e con rito abbreviato - ha condannato a 30 anni di carcere i boss del clan dei Casalesi Michele Zagaria e Vincenzo Schiavone alias "... Leggi su today (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli GiovDe Angelis – in data odierna e con rito abbreviato - ha condannato a 30di carcere i boss del clan dei Casalesi Michelee Vincenzoalias "...

Advertising

reportrai3 : Gladio e l'omicidio Mattarella: l'assillo di Falcone, che nel '90 ribadirà alla Commissione Parlamentare Antimafia… - ilriformista : Il bambino di 13 mesi resta in gravi condizioni. Secondo testimoni la babysitter accusata di tentato omicidio subit… - maria_paola63 : RT @Teresa02247224: Assassini e mandanti dell'omicidio di #GiulioRegeni restano ancora protetti e in libertà. Il governo procuri il domicil… - gigicalesso : RT @Teresa02247224: Assassini e mandanti dell'omicidio di #GiulioRegeni restano ancora protetti e in libertà. Il governo procuri il domicil… - GiusPecoraro : RT @Teresa02247224: Assassini e mandanti dell'omicidio di #GiulioRegeni restano ancora protetti e in libertà. Il governo procuri il domicil… -