Ladispoli | maxi evasione fiscale | il sistema architettato da una consulente incastra 27 persone

(Di mercoledì 1 giugno 2022)– Disponibilità finanziarie, quote societarie e automezzi, per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale, in esecuzione di un decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Civitavecchia, su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 27– tra rappresentanti legali di società e ditte individuali – indagate per l’ipotesi di reato di indebita compensazione di debiti fiscali e contributivi con crediti d’imposta inesistenti. Il provvedimento costituisce l’epilogo di indagini svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di, che hanno fatto piena luce sull’attività di unatributaria, che aveva ideato un “pacchetto chiavi in mano” per consentire alle imprese coinvolte di abbattere le ...