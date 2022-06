La Vita in Diretta | Alberto Matano fa un’ allusione all’Isola dei famosi senza nominare il programma …

Advertising

teatrolafenice : Buon compleanno a Nicola Piovani; anche grazie a lui 'la vita è bella'! Ne ascoltiamo un paio di muniti interpretat… - ItsChiaraPre : RAGA PERCHÉ RAIPLAY MI DA LA VITA IN DIRETTA STO IMPAZZENDO #ItaliaArgentina - MauroCapozza : RT @salvinimi: Salvini esulta per la nave pare battente bandiera italiana diretta a Genova piena di acciaio ucraino rubata dai russi. L'uni… - News24_it : Bambino di 13 mesi cade dalla finestra: arrestata la baby sitter - La vita in diretta 01/06/2022 - Rai - badtasteit : ??Oggi, alle 21:00 su #Twitch, torna l’appuntamento con Cinema e Serie Tv insieme a Nonno Alò! Parleremo di… -

Al timone ormai da diversi anni della trasmissione Lain, Alberto è ad oggi infatti uno dei conduttori di maggiore successo e non soltanto di casa Rai. Proprio in questi giorni sembra ...Non è stata una puntata come le altre quella de Lainandata in onda oggi, mercoledì 1 giugno 2022: iniziata, come sempre, attorno alle 17.00, la trasmissione ha chiuso i battenti un po' in anticipo rispetto al solito, dunque il consueto ...Non è stata una puntata come le altre quella de La vita in diretta andata in onda oggi, mercoledì 1 giugno 2022: iniziata, come sempre, attorno alle 17.00, la trasmissione ha chiuso i battenti un po’ ...Oggi è un altro giorno e il ricordo di Marilyn Monroe: oggi avrebbe compiuto 96 anni Ultime tre puntate per la trasmissione di Serena Bortone, come ...