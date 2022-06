La Russia avverte: «I lanciarazzi a Kiev? Gli Stati Uniti gettano benzina sul fuoco» (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Russia avverte: la fornitura di lanciarazzi Usa a lungo raggio all’Ucraina potrebbe provocare un allargamento della guerra. È il monito del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, nel corso di una conferenza stampa a Riad. «Un rischio del genere (di coinvolgimento di Paesi terzi) certamente esiste – ha ammonito – Quello che il regime di Kiev sta chiedendo in modo così categorico ai suoi padrini occidentali anzitutto supera tutti i limiti della decenza e della comunicazione diplomatica e, secondo, è una provocazione diretta tesa a coinvolgere l’Occidente nell’azione militare». Russia, Lavrov: «Scenari inaccettabili» Il capo della diplomazia di Mosca ha poi sottolineato che ci sono «politici occidentali sani» che comprendono il rischio di un allargamento del conflitto e non accettano un tale ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) La: la fornitura diUsa a lungo raggio all’Ucraina potrebbe provocare un allargamento della guerra. È il monito del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, nel corso di una conferenza stampa a Riad. «Un rischio del genere (di coinvolgimento di Paesi terzi) certamente esiste – ha ammonito – Quello che il regime dista chiedendo in modo così categorico ai suoi padrini occidentali anzitutto supera tutti i limiti della decenza e della comunicazione diplomatica e, secondo, è una provocazione diretta tesa a coinvolgere l’Occidente nell’azione militare»., Lavrov: «Scenari inaccettabili» Il capo della diplomazia di Mosca ha poi sottolineato che ci sono «politici occidentali sani» che comprendono il rischio di un allargamento del conflitto e non accettano un tale ...

Advertising

SecolodItalia1 : La Russia avverte: «I lanciarazzi a Kiev? Gli Stati Uniti gettano benzina sul fuoco» - blue02410047 : RT @AlienoGrigio17: ???? invia navi militari nel Mar Nero, l’ammiraglio avverte: “Un errore col radar e siamo in guerra con la Russia”. Ed e… - Mikepub1 : RT @AlienoGrigio17: ???? invia navi militari nel Mar Nero, l’ammiraglio avverte: “Un errore col radar e siamo in guerra con la Russia”. Ed e… - maelmale : Ucraina-Russia: lo scozzese che ha Ucraina-Russia: lo scozzese che ha combattuto in Ucraina per l'esercito di Kiev… - cardella42 : RT @RItaliaN21: Draghi invia navi militari nel Mar Nero, l’ammiraglio avverte: “Un errore col radar e siamo in guerra con la Russia”: https… -