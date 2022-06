Ivan Perisic saluta: “Tottenham, non vedo l’ora! Grazie Pazza Inter…” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Era una notizia ormai nell’aria ed i tifosi nerazzurri si erano rassegnati, da tempo, all’inevitabile addio dell’attaccante esterno croato. Ivan Perisic si è accasato ufficialmente al Tottenham di Antonio Conte dopo essersi liberato a costo zero dalla Beneamata. L’ex Bayern Monaco ha voluto ringraziare l’universo interista dopo anni di militanza e vittorie. Il post di Ivan Perisic Belle parole di Ivan Perisic che nella giornata di ieri ha salutato ufficialmente l’Inter accasandosi a costo zero agli Spurs di Antonio Conte. Ecco cosa ha scritto il croato all’indirizzo dell’universo nerazzurro: “Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all’Inter termina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Era una notizia ormai nell’aria ed i tifosi nerazzurri si erano rassegnati, da tempo, all’inevitabile addio dell’attaccante esterno croato.si è accasato ufficialmente aldi Antonio Conte dopo essersi liberato a costo zero dalla Beneamata. L’ex Bayern Monaco ha voluto ringraziare l’universo interista dopo anni di militanza e vittorie. Il post diBelle parole diche nella giornata di ieri hato ufficialmente l’Inter accasandosi a costo zero agli Spurs di Antonio Conte. Ecco cosa ha scritto il croato all’indirizzo dell’universo nerazzurro: “Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all’Inter termina ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Ivan #Perisic ha firmato con il @SpursOfficial. Il croato ha salutato la società e la tifo… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TOTTENHAM, UFFICIALE L'ARRIVO DI IVAN PERISIC Il croato lascia l'Inter, contratto fino al 2024… - DiMarzio : .@SpursOfficial | Le prime parole di Ivan #Perisic da calciatore del #Tottenham - JackLufrano9 : RT @Sanfra1407: Vanno via Donnarumma, Calhanoglu e Kessie: 'Infame', 'Mer*a', 'Cornuto!11!', 'Figlio di pu**ana!1!' Va via #Perisic: 'Addi… - Dverona1957 : RT @annarosacosta: Ivan Perisic come mai lo avete visto (e mai lo vedrete). Ciao Ivan, buona fortuna! #Perisic #Calciomercato #Inter https:… -