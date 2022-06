Italia-Argentina | programma e telecronisti Rai Finalissima 2022

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ile isulla Rai di, latra le vincitrici di Europei e Copa America. A Wembley si sfidano gli azzurri, che non andranno al Mondiale e dunque vivono la notte più importante di quest’anno, e l’Albiceleste che invece in Qatar ci andrà, ma che vuole battere la Nazionale in questo grande classico. Appuntamento alle ore 20.45 di mercoledì 1 giugno, chi vincerà?sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.

Ormai ci siamo, l'attesa sta per finire. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, l'scenderà in campo questa sera a Wembley alle ore 20:45 per sfidare l'nella Finalissima, un match organizzato congiuntamente da UEFA e COMNEBOL che vedrà scontrarsi le due squadre che .Sta di fatto che potrebbe succedere questo e, forse, succederà: battendo l'di Messi, vincitrice della Coppa America, l'di Chiellini, campione d'Europa, diventerebbe ufficialmente, se ...Dall'incontro in programma con gli agenti di Di Maria fino all'ultima partita in azzurro di Chiellini: tutte le notizie di giornata sulla Juve ...è già dentro un nuovo cammino: non s’è dimesso perché ha deciso di riportarci agli Europei e di farci vincere i Mondiali del 2026. Affidandosi ai senatori per riconoscenza, guardando al giovane Gnonto ...