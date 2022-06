Isola Dei Famosi, Luca Daffrè perde il suo ruolo di leader: “l’isola si accorge di tutto” (Di mercoledì 1 giugno 2022) La produzione punisce Luca Daffrè a causa di una violazione del regolamento. Il leader torna ad essere naufrago Luca Daffrè viene punito dallo spirito dell’Isola per aver offerto del cibo durante la prova ricompensa avvenuta in puntata lo scorso lunedì 30 Maggio. il naufrago offre infatti un pezzo di pizza ad una delle concorrenti credendo di non essere stato visto né dalla produzione né dal pubblico a casa. Il regolamento però parla chiaro e nessuno può offrire ai naufraghi perdenti parte della ricompensa, soprattutto sei tratta del leader. Tale violazione viene punita con un comunicato dello spirito dell’Isola: “Luca Daffrè lo spirito dell’Isola vi osserva e si ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) La produzione puniscea causa di una violazione del regolamento. Iltorna ad essere naufragoviene punito dallo spirito dell’per aver offerto del cibo durante la prova ricompensa avvenuta in puntata lo scorso lunedì 30 Maggio. il naufrago offre infatti un pezzo di pizza ad una delle concorrenti credendo di non essere stato visto né dalla produzione né dal pubblico a casa. Il regolamento però parla chiaro e nessuno può offrire ai naufraghinti parte della ricompensa, sopratsei tratta del. Tale violazione viene punita con un comunicato dello spirito dell’: “lo spirito dell’vi osserva e si ...

