I VIAGGI DEL CUORE: DON DAVIDE BANZATO SU CANALE 5 IN TOUR NEI LUOGHI DI FEDE (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo il passaggio della Santa Messa da Rete 4 a CANALE 5, tocca alla trasmissione “I VIAGGI del CUORE“, in onda dal 2016 con Don DAVIDE BANZATO, essere promossa sull’ammiraglia Mediaset. Prosegue così il TOUR tra le mete di FEDE e spiritualità dell’Italia e del mondo. La nuova edizione, in onda dalle 8.45 e fino alla Messa delle 10, avrà un sapore internazionale e la prima tappa sarà Israele, la Terra Santa. “Una nuova speciale edizione dei VIAGGI del CUORE, vi aspettiamo su CANALE 5?, annuncia il popolare sacerdote nel promo Mediaset. La mattina domenicale di CANALE 5 sarà tutta all’insegna delle FEDE tra la S. Messa, il TOUR nei LUOGHI più ricchi di ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo il passaggio della Santa Messa da Rete 4 a5, tocca alla trasmissione “Idel“, in onda dal 2016 con Don, essere promossa sull’ammiraglia Mediaset. Prosegue così iltra le mete die spiritualità dell’Italia e del mondo. La nuova edizione, in onda dalle 8.45 e fino alla Messa delle 10, avrà un sapore internazionale e la prima tappa sarà Israele, la Terra Santa. “Una nuova speciale edizione deidel, vi aspettiamo su5?, annuncia il popolare sacerdote nel promo Mediaset. La mattina domenicale di5 sarà tutta all’insegna delletra la S. Messa, ilneipiù ricchi di ...

Advertising

bubinoblog : I VIAGGI DEL CUORE: DON DAVIDE BANZATO SU CANALE 5 IN TOUR NEI LUOGHI DI FEDE - Maurizi89669463 : RT @Libero_official: Proteste dei pescatori contro il caro-#carburante? Metà del pesce in commercio ora è straniero: 'Non solo congelato, i… - Maurizi89669463 : RT @LaVeritaWeb: L’ex patron del Chelsea, cittadino lusitano, ha fatto ricorso alla Corte di giustizia. Di @francescobonaz2 - martaheartless : RT @BLQairport: Da oggi 1° giugno non è più richiesto il #GreenPass (né certificazione equivalente) per l’ingresso o il rientro in #Italia… - qualitytravelit : Obiettivo X: con OTA viaggi si discute il futuro del turismo italiano => -