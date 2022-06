Gustavo Rodriguez in ospedale la moglie Veronica ha avuto un intervento al colon (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gustavo Rodriguez si è sottoposto ad un’operazione al colon: lo fa sapere la moglie, Veronica Cozzani. Gustavo Rodriguez si trova in ospedale, dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, reality a cui ha preso parte insieme al figlio, ha riscontrato un problema al colon, ha fatto sapere la moglie Veronica Cozzani con un post su Instagram. Poi Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 1 giugno 2022)si è sottoposto ad un’operazione al: lo fa sapere laCozzani.si trova in, dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, reality a cui ha preso parte insieme al figlio, ha riscontrato un problema al, ha fatto sapere laCozzani con un post su Instagram. Poi

Advertising

Gazzettino : Belen Rodriguez, il padre ricoverato in ospedale: «Gustavo è stato operato per una perforazione del... - andreastoolbox : #Gustavo Rodriguez finisce in ospedale: cos’è successo e come sta - blogtivvu : Il padre di Belen Rodriguez in ospedale, Gustavo è stato operato: come sta? Parla la moglie - ultimora_pol : #Elezioni #Colombia #Presidenziali Risultati definitivi nel dipartimento di #Tolima: Affluenza: 55,99% Rodolfo… - ultimora_pol : #Elezioni #Colombia #Presidenziali Risultati definitivi nel dipartimento di #Chocó: Affluenza: 41,34% Gustavo… -