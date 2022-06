Giogia Soleri | “Ho abortito giovanissima | avevo problemi mentali ed economici La ginecologa mi aggredì | quando fai questa scelta lo Stato ti mette in castigo”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “Ho scoperto il potere della condivisione facendo attivismo, da lì ho avuto la forza di trattare altri aspetti della mia vita, come il soffrire di depressione o l’aver, a proposito della maglia che indosso in questo momento. Ci sono cose di cui non si parla, perché c’è uno stigma pesante. Maapri uno spiraglio, si apre un vaso di pandora. Scopri che molti conoscono quell’esperienza”. Le parole sono di Giorgia, l’occasione è la presentazione del suo libro di poesie “La Signorina Nessuno” a Bergamo e l’intervista è sul Corriere della Sera.indossa una maglietta con scritto “libera di abortire” e spiega: “Erodi salute mentale ed, nonun lavoro con entrate certe. ...

In un'intervista l'attivista ha raccontato di aver abortito a 21 anni, e di come la procedura non sia stata semplice a causa dei pregiudizi dei ginecologi stessi ...Giorgia Soleri si racconta in un'intervista al Corriere della Sera, durante la quale attraverso il suo libro, "La signorina Nessuno", ripercorre alcuni momenti particolarmente difficili della sua vita ...