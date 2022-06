E' morto il bimbo di un anno caduto in una vasca biologica (Di mercoledì 1 giugno 2022) E' morto il bimbo di quattordici mesi che ieri è caduto in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Il piccolo era stato soccorso e portato... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 giugno 2022) E'ildi quattordici mesi che ieri èin unaa Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Il piccolo era stato soccorso e portato...

