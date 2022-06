Delia Duran | oltre al rossetto | niente | Le piace vincere facile

Leggi su newstv

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Scatto senza veli perche si mostra come mamma l’ha fatta. Sexy da impazzire con ila colorarle le labbra e nient’altro. Nusat De VallePerez è il vero nome diDura, la modella venezuelana che ha fatto battere più di un cuore. In primis quello del marito Alex Belli e poi quello dei telespettatori italiani e non., le(web source)Nata e cresciuta in Venezuela,ha da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo. Nel paese d’origine ha infatti avviato una carriera di attrice, suo sogno da sempre. Dopo aver girato diverse telenovelas, prosegue la sua carriera in Italia. Decolla così il suo lavoro di ...