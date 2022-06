Decathlon, il 30 giugno apre un nuovo punto vendita in Sicilia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Palermo – Saranno presto 7 i punti vendita Decathlon in Sicilia, riferimento per gli sportivi e le sportive. Il 30 giugno, con l’arrivo all’interno del Centro commerciale Poseidon a Carini (Palermo), su una superficie di oltre 3000 mq, l’Azienda infatti completerà un’offerta fisica Siciliana con oltre 18.000 mq complessivi. Un impegno dispiegato con progetti su diversi fronti dalle squadre Siciliane. Alcuni esempi. Economia circolare: 683 prodotti riparati nei laboratori nel 2021; accesso gratuito allo sport: 3 campi multipratica nelle aree antistanti i negozi (Melilli, Catania, Ragusa); impegno sociale: 2 progetti Fondazione, per il finanziamento di attività sportive accessibili in situazione di fragilità (Milazzo, Capo d’Orlando).“Palermo rappresenta un territorio molto ricco dal ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Palermo – Saranno presto 7 i puntiin, riferimento per gli sportivi e le sportive. Il 30, con l’arrivo all’interno del Centro commerciale Poseidon a Carini (Palermo), su una superficie di oltre 3000 mq, l’Azienda infatti completerà un’offerta fisicana con oltre 18.000 mq complessivi. Un impegno dispiegato con progetti su diversi fronti dalle squadrene. Alcuni esempi. Economia circolare: 683 prodotti riparati nei laboratori nel 2021; accesso gratuito allo sport: 3 campi multipratica nelle aree antistanti i negozi (Melilli, Catania, Ragusa); impegno sociale: 2 progetti Fondazione, per il finanziamento di attività sportive accessibili in situazione di fragilità (Milazzo, Capo d’Orlando).“Palermo rappresenta un territorio molto ricco dal ...

