Copie gonfiate del Sole 24 Ore | condannato l' ex direttore Napoletano - Cronaca - quotidiano net

Advertising

Corriere : Copie «gonfiate» de «Il Sole 24 Ore», l’ex direttore Napoletano condannato a 2 anni e mezzo - qnazionale : Copie gonfiate del Sole 24 Ore, condannato l’ex direttore Napoletano - Carmeli33392291 : I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Milano hanno condannato a 2 anni e 6 mesi l’ex direttore de… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Inchiesta sulle copie gonfiate, condannato l'ex direttore del Sole 24 Ore Napoletano - rosa_alessandro : Sole 24 Ore, copie gonfiate: Napoletano condannato a 2 anni e sei mesi -

Roberto Napoletano È stato condannato a due anni e mezzo di carcere e a una multa di 50 mila euro l'ex direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, imputato per presunte irregolarità nei conti del ...... Roberto Napoletano a processo per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le'. La sentenza è ...È stato condannato a due anni e mezzo di carcere e a una multa di 50 mila euro l’ex direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, imputato per presunte irregolarità nei conti del gruppo editoriale nel ...La seconda sezione penale del Tribunale, presieduta da Fores Tanga, lo ha invece ritenuto responsabile dei reati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo contestati dal pm Gaetano Ruta ...