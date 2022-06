Conte a Genova per le elezioni: “Renzi con la destra? Non mi sorprende, succede anche in Senato. Salvini a Mosca rischia di creare intralci” (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Genova per sostenere il candidato sindaco della coalizione giallorossa Ariel Dello Strologo, Giuseppe Conte è tornato sulla ricostruzione del Viadotto crollato il 14 agosto 2018 che Bucci, Renzi e la loro coalizione di centrodestra portano come principale argomentazione a favore della ricandidatura dell’attuale sindaco-commissario: “Il Movimento 5 stelle con me al governo ha consentito a Genova di rialzare la testa nel momento forse più triste della sua storia. Il Movimento è per i sì, bisogna vedere quali sì. Se parliamo di ricostruzione di infrastrutture più sicure, di transizione ecologica, di traghettare il Paese nel futuro a misura d’uomo – ha aggiunto – il Movimento 5 stelle è in prima fila”. Riguardo al ruolo del sindaco nella ricostruzione: “Lui è stato bravo a fare interpretare i perimetri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Aper sostenere il candidato sindaco della coalizione giallorossa Ariel Dello Strologo, Giuseppeè tornato sulla ricostruzione del Viadotto crollato il 14 agosto 2018 che Bucci,e la loro coalizione di centroportano come principale argomentazione a favore della ricandidatura dell’attuale sindaco-commissario: “Il Movimento 5 stelle con me al governo ha consentito adi rialzare la testa nel momento forse più triste della sua storia. Il Movimento è per i sì, bisogna vedere quali sì. Se parliamo di ricostruzione di infrastrutture più sicure, di transizione ecologica, di traghettare il Paese nel futuro a misura d’uomo – ha aggiunto – il Movimento 5 stelle è in prima fila”. Riguardo al ruolo del sindaco nella ricostruzione: “Lui è stato bravo a fare interpretare i perimetri ...

