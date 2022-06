Calcio, l’Argentina domina a Wembley e vince La Finalissima 2022: Italia sconfitta 3-0 (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Italia non fa l’impresa e deve alzare bandiera bianca a Wembley contro una vera e propria corazzata come l’Argentina di Lionel Messi, che prevale per 3-0 e si aggiudica La Finalissima 2022. Secondo successo consecutivo in questa manifestazione (anche se ai tempi aveva un’altra denominazione) per la Selección, dopo il trionfo ai rigori del 1993 contro la Danimarca a Mar de la Plata. Nulla da fare per i Campioni d’Europa guidati da Roberto Mancini di fronte alla superiorità dei vincitori dell’ultima Copa America. l’Argentina parte forte a Wembley e fa subito valere la qualità dei suoi interpreti in campo, ma è l’Italia ad avere la prima occasione con Romero che anticipa Belotti in corner sulla palla di Bernardeschi. Al 28? però l’Albiceleste passa in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’non fa l’impresa e deve alzare bandiera bianca acontro una vera e propria corazzata comedi Lionel Messi, che prevale per 3-0 e si aggiudica La. Secondo successo consecutivo in questa manifestazione (anche se ai tempi aveva un’altra denominazione) per la Selección, dopo il trionfo ai rigori del 1993 contro la Danimarca a Mar de la Plata. Nulla da fare per i Campioni d’Europa guidati da Roberto Mancini di fronte alla superiorità dei vincitori dell’ultima Copa America.parte forte ae fa subito valere la qualità dei suoi interpreti in campo, ma è l’ad avere la prima occasione con Romero che anticipa Belotti in corner sulla palla di Bernardeschi. Al 28? però l’Albiceleste passa in ...

