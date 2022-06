Calcio: Belgio, Mertens e De Bruyne ottengono la licenza da allenatore (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bruxelles, 1 giu. - (Adnkronos) - Non solo in campo, Dries Mertens è pronto a portare tutta la sua fantasia e la sua qualità anche in panchina, per ora da collaboratore o nelle giovanili. L'attuale giocatore del Napoli ha infatti ricevuto la licenza di allenatore Uefa A (che consente appunto di allenare le selezioni giovanili o di diventare collaboratore in una Prima Squadra) dopo un corso durato due anni con e grazie alla federazione belga. Per riuscire a ottenerlo, Mertens ha guidato in stagione alcune selezioni giovanili del Napoli, facendo così esperienza utile al conseguimento della licenza. Non solo Mertens però: tra i giocatori della federazione belga ad aver ottenuto la licenza di allenatore, c'è anche il centrocampista del Manchester City ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bruxelles, 1 giu. - (Adnkronos) - Non solo in campo, Driesè pronto a portare tutta la sua fantasia e la sua qualità anche in panchina, per ora da collaboratore o nelle giovanili. L'attuale giocatore del Napoli ha infatti ricevuto ladiUefa A (che consente appunto di allenare le selezioni giovanili o di diventare collaboratore in una Prima Squadra) dopo un corso durato due anni con e grazie alla federazione belga. Per riuscire a ottenerlo,ha guidato in stagione alcune selezioni giovanili del Napoli, facendo così esperienza utile al conseguimento della. Non soloperò: tra i giocatori della federazione belga ad aver ottenuto ladi, c'è anche il centrocampista del Manchester City ...

Advertising

CorSport : Il #Belgio celebra #Mertens: ingresso nella #WalkofFame e diploma da allenatore ?? - salvione : Il Belgio celebra Mertens: ingresso nella Walk of Fame e diploma da allenatore - sportli26181512 : Belgio, Mertens ottiene la licenza da allenatore: con lui anche De Bruyne: L'attaccante del Napoli ha conseguito la… - sportli26181512 : Il Belgio celebra Mertens: ingresso nella Walk of Fame e diploma da allenatore: L'attacccante del Napoli e gli altr… - NCN_it : FOTO & VIDEO - In Belgio Mertens si laurea allenatore #Mertens #Belgio #allenatore #RedDevils #Napoli -