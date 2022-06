Book Club 2, al via le riprese con Diane Keaton e Jane Fonda (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ecco la prima foto delle riprese di Book Club 2, sequel del film omonimo del 2018. Nel cast Diane Keaton, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Jane Fonda ed il nuovo arrivo Giancarlo Giannini. Si aggiungono anche gli attori Hugh Quarshie e Vincent Riotta. Book Club 2, ecco cosa accadrà nel sequel Il primo capitolo del 2018, Book Club – Tutto può succedere, raccontava la storia di quattro amiche sconvolte dalla lettura del romanzo 50 sfumature di Grigio, E.L. James. Fu un successo strepitoso, che ha portato nelle casse della Paramount Pictures, 104 milioni di dollari a seguito di una spesa di “appena” 14 milioni. Questo non poteva non far presagire ad un sequel Il titolo c’è già, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ecco la prima foto delledi2, sequel del film omonimo del 2018. Nel cast, Candice Bergen, Mary Steenburgen,ed il nuovo arrivo Giancarlo Giannini. Si aggiungono anche gli attori Hugh Quarshie e Vincent Riotta.2, ecco cosa accadrà nel sequel Il primo capitolo del 2018,– Tutto può succedere, raccontava la storia di quattro amiche sconvolte dalla lettura del romanzo 50 sfumature di Grigio, E.L. James. Fu un successo strepitoso, che ha portato nelle casse della Paramount Pictures, 104 milioni di dollari a seguito di una spesa di “appena” 14 milioni. Questo non poteva non far presagire ad un sequel Il titolo c’è già, ...

