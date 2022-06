Bonus INPS da 400€ al mese per le donne: requisiti, come funziona e come richiederlo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bonus INPS. Un contributo pari a 400 euro pro capite, intesi su base mensile per un massimo di 12 mesi, destinato alle donne vittime di violenza che sono monitorate e seguite da parte dei centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni. All’agevolazione in questione hanno diritto diritto: donne con cittadinanza italiana; donne con cittadinanza extracomunitaria che siano in possesso del permesso di soggiorno o dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Il Reddito Libertà per le donne vittime di violenza Così, l’INPS ha pubblicato nella circolare 166 dell’8 novembre 2021, le istruzioni complete e il modello di richiesta per il reddito di libertà, un Bonus economico destinato alle donne vittime di violenza , ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022). Un contributo pari a 400 euro pro capite, intesi su base mensile per un massimo di 12 mesi, destinato allevittime di violenza che sono monitorate e seguite da parte dei centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni. All’agevolazione in questione hanno diritto diritto:con cittadinanza italiana;con cittadinanza extracomunitaria che siano in possesso del permesso di soggiorno o dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Il Reddito Libertà per levittime di violenza Così, l’ha pubblicato nella circolare 166 dell’8 novembre 2021, le istruzioni complete e il modello di richiesta per il reddito di libertà, uneconomico destinato allevittime di violenza , ...

