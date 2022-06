Belen, il padre è finito all’ospedale per un intervento chirurgico: ecco cos’è successo (Di mercoledì 1 giugno 2022) A svelarlo la moglie con un post su Instagram. Si vede chiaramente il marito, Gustavo Rodriguez, ricoverato in ospedale con il camice. Lei, come sempre, al suo fianco. Il loro amore ha già superato tantissime sfide e non è la prima volta che la madre di Belen si mostra forte di fronte a situazioni un po’ difficili. ecco cos’è successo. Leggi anche: Belen, è ufficiale: il messaggio su Instagram per dire addio a Le Iene Il padre di Belen ricoverato in ospedale Il padre dei tre fratelli Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez è stato ricoverato e operato d’urgenza per un problema grave all’intestino. La mamma di Belen ha voluto condividere la vicenda su Instagram, Ovviamente tutti i fan della bellissima famiglia hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) A svelarlo la moglie con un post su Instagram. Si vede chiaramente il marito, Gustavo Rodriguez, ricoverato in ospedale con il camice. Lei, come sempre, al suo fianco. Il loro amore ha già superato tantissime sfide e non è la prima volta che la madre disi mostra forte di fronte a situazioni un po’ difficili.. Leggi anche:, è ufficiale: il messaggio su Instagram per dire addio a Le Iene Ildiricoverato in ospedale Ildei tre fratelli, Cecilia e Jeremias Rodriguez è stato ricoverato e operato d’urgenza per un problema grave all’intestino. La mamma diha voluto condividere la vicenda su Instagram, Ovviamente tutti i fan della bellissima famiglia hanno ...

Advertising

CorriereCitta : Belen, il padre è finito all’ospedale per un intervento chirurgico: ecco cos’è successo - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Belen Rodriguez, il padre Gustavo ricoverato in ospedale: cosa è successo - leggoit : Belen Rodriguez, il padre Gustavo ricoverato in ospedale: cosa è successo - Gazzettino : Belen Rodriguez, il padre ricoverato in ospedale: «Gustavo è stato operato per una perforazione del... - blogtivvu : Il padre di Belen Rodriguez in ospedale, Gustavo è stato operato: come sta? Parla la moglie -