Advertising

1marcoo : @Mandolesi_Giu Sai lato studi professionali, la Fatturazione Elettronica ha portato parecchia automazione, tanti fa… - Imille10 : Donato Candiano è stato nominato Deputy General Manager Italia di Omron Industrial Automation Business (IAB), azien… - Leopard39839733 : @zingaromarcelbs Con l'automazione industriale ed elettronica che si e' raggiunta si potrebbe lavorare tranquillame… - chiriottied : FoodExecutive - Al via l’automation tour di B&R, dove vengono trattati argomenti di innovazione tecnologica hardwar… -

Il Tirreno

Bardella ha conseguito la laurea in ingegneriabiomedicale presso il Politecnico di ... fino all'industriale. Bardella, nel corso degli anni, ha consolidato step - by - step il ...Le soluzioni personalizzate die assemblaggio sono tra le competenze chiave dell'... Eberhard supporta da oltre 50 anni produttori die fornitori automobilistici con soluzioni ... Automazione ed elettronica: «Mandateci i vostri curricula» Incontro al “Galilei” di Carrara organizzato da Il Tirreno e Confindustria. Le imprese tracciano l’identikit della ricerca: «Passione, tecnica e inglese» ...Il manager, in azienda dal 2011, viene promosso dal ruolo di direttore vendite a quello di deputy general manager della divisione Omron Industrial Automation Business (Iab) per l’Italia.