Aosta, donna morta trovata sepolta in una fossa: di chi è il corpo e cosa dicono le indagini (Di mercoledì 1 giugno 2022) Aosta, donna morta: il corpo è stato rinvenuto in una fossa sul greto della Dora Baltea. Al momento non si hanno molte informazioni. Tuttavia, sono state già avviate le prime indagini per capire la dinamica ma soprattutto l'identità precisa del corpo. Aosta, donna morta trovata sepolta in una fossa: di chi è il corpo Sul greto della Dora Baltea ad Aosta, è stato trovato il corpo di una donna senza vita in una fossa. Il cadavere appartiene a una donna che al momento della morto aveva circa 30 anni. Potrebbe trattarsi di una donna di origini valdostane, ...

Agenzia_Ansa : E' giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna di circa 30 anni, sepolta in una fossa sul greto della Dora Ba… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: E' giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna di circa 30 anni, sepolta in una fossa sul greto della Dora Baltea,… - infoitinterno : Donna morta ad Aosta, era sepolta in una fossa - zazoomblog : Donna morta ad Aosta era sepolta in una fossa - #Donna #morta #Aosta #sepolta #fossa - quotidianodirg : #Italia #aosta #Donna Era sepolta in una fossa la donna di 30 anni trovata morta sul greto della Dora Baltea, alla… -