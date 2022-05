Viaggio di Salvini in Russia, il Copasir indaga su Capuano (Di martedì 31 maggio 2022) Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, il Copasir, ha reso noto di aver avviato “le usuali procedure informative previste” sull’attività “che sarebbe stata svolta, come emerge da notizie stampa, dall’avvocato Antonio Capuano nei confronti di alcune rappresentanze diplomatiche presenti nel nostro Paese su temi inerenti la sicurezza nazionale”. Il Copasir ha avviato “le usuali procedure informative” sull’attività che sarebbe stata svolta da Antonio Capuano Antonio Capuano (nella foto), ex deputato di Forza Italia tra il 2001 ed il 2006, è uno dei consiglieri di Matteo Salvini e il suo nome è emerso nelle ultime ore essendo l’organizzatore del Viaggio in Russia che il leader della Lega ha annunciato nei giorni scorsi, poi diventato un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 31 maggio 2022) Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, il, ha reso noto di aver avviato “le usuali procedure informative previste” sull’attività “che sarebbe stata svolta, come emerge da notizie stampa, dall’avvocato Antonionei confronti di alcune rappresentanze diplomatiche presenti nel nostro Paese su temi inerenti la sicurezza nazionale”. Ilha avviato “le usuali procedure informative” sull’attività che sarebbe stata svolta da AntonioAntonio(nella foto), ex deputato di Forza Italia tra il 2001 ed il 2006, è uno dei consiglieri di Matteoe il suo nome è emerso nelle ultime ore essendo l’organizzatore delinche il leader della Lega ha annunciato nei giorni scorsi, poi diventato un ...

