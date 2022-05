Ucraina: Meloni, 'bene sanzioni ma Draghi chieda compensazioni' (Di martedì 31 maggio 2022) Piacenza, 31 mag. (Adnkronos) - "Ho sempre detto che considero le sanzioni lo strumento più efficace di cui la comunità internazionale dispone: il punto sono le compensazioni e su questo mi pare che il Governo italiano sia ancora abbastanza latitante. È importante che come si distribuiscono le responsabilità si distribuiscano anche gli oneri". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo ai giornalisti a Piacenza. "Come Fratelli d'Italia -ha aggiunto la leader del partito- ci siamo schierati senza dubbi perchè crediamo nella causa Ucraina e perchè ci rendiamo conto del fatto che il conflitto ucraino è la punta dell'iceberg di un conflitto molto più ampio, il cui obiettivo è la revisione degli assetti mondiali. Dobbiamo portare avanti delle misure che colpiscano i nostri avversari più di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Piacenza, 31 mag. (Adnkronos) - "Ho sempre detto che considero lelo strumento più efficace di cui la comunità internazionale dispone: il punto sono lee su questo mi pare che il Governo italiano sia ancora abbastanza latitante. È importante che come si distribuiscono le responsabilità si distribuiscano anche gli oneri". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo ai giornalisti a Piacenza. "Come Fratelli d'Italia -ha aggiunto la leader del partito- ci siamo schierati senza dubbi perchè crediamo nella causae perchè ci rendiamo conto del fatto che il conflitto ucraino è la punta dell'iceberg di un conflitto molto più ampio, il cui obiettivo è la revisione degli assetti mondiali. Dobbiamo portare avanti delle misure che colpiscano i nostri avversari più di ...

