Solo falsi allarmi e rallentamenti dopo minaccia Killnet (Di martedì 31 maggio 2022) falsi allarmi, rallentamenti, ma nessuna segnalazione di attacchi cibernetici seri dopo l'annuncio del collettivo filorusso Killnet che aveva minacciato "un colpo irreparabile" all'Italia. Alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022), ma nessuna segnalazione di attacchi cibernetici seril'annuncio del collettivo filorussoche avevato "un colpo irreparabile" all'Italia. Alla ...

Pubblicità

alesi_enrico : @Ariachetira non catalogate solo i filmati filoucraini come veritieri e quelli filorussi falsi a priori da giornalista dovreste approfondire - skzavnio : seonghwa non mi interessa ora ti metti sempre questi cosi falsi solo perché hanno la montatura trasparente grazie - OfficiaLucio : @DeborahYael Fosse solo questo il problema di twitter.. tra bot, account falsi, porno, hacker etc etc - Claudio73691568 : RT @Domenico250782: Oceani di soldi per finanziare gli amici degli amici, oceani di soldi per creare strumenti di Mafia come il GreenPass e… - belarusboy : @LiberatodaElon @tripposauro @cripto2001 @TheDocReQ3 @Barbara1777 @radiosilvana @alexdamanscos Paragone farà festa,… -