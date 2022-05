Scorn | Nuovi dettagli e video svelati

(Di martedì 31 maggio 2022) Uno dei giochi più attesi dai giocatori Xbox e PC è, il quale è tornato a far parlare di sè con alcuni brevied una dichiarazione da parte del team Ebb Software. Nell’attesa di vedere un nuovo gameplay all’Xbox & Bethesda Showcase del 12 Giugno, a seguire vi riportiamo quanto anticipato.perStando a quanto affermato, in, così come in ogni altro Horror che si rispetti, l’uso saggio delle armi risulterà di vitale importanza per sopravvivere, non essendoci munizioni a quantità industriale, ma essendo piuttosto limitate. Le armi svolgono un ruolo molto importante quando si tratta di un Survival Horror, specialmente in. L’arma è sicurezza ma questa può risultare inefficace qualora si resti a corto di munizioni o si ...

Pubblicità

Tech_Gaming_it : Scorn: Nuovi dettagli ed alcuni brevi video -

Everyeye Videogiochi

...delle macchine di Microsoft e l'idea che possano arrivare dei contenuti in esclusiva o direttamentegiochi ora come ora non è così assurda. Attenzione poi anche ai giochi di terze parti....... una parentesi sugli attedie Warhammer 40.000: Darktide sembra scontata, visto che sono comunque due titoli che arriveranno al day one su GamePass. Avremo probabilmenteannunci e sia mai ... Scorn: spunta in rete un nuovo video gameplay di 8 minuti in 4K Uno dei giochi più attesi dai giocatori Xbox e PC è Scorn, il quale è tornato a far parlare di sè con alcuni brevi video ed una dichiarazione da parte del ...Gli sviluppatori di Ebb Software confermano che Scorn sarà solo digitale, le novità arriveranno in prossimità del lancio.