Sara Pinna e l' offesa al bimbo calabrese | ' Mi sono scusata Io contro il Sud? Ho un nonno di Taranto'

Pubblicità

salvosottile : La conduttrice Sarà Pinna al bambino calabrese: “Tanto verrete qui a cercare lavoro”. Neanche nel medioevo!… - Open_gol : L'episodio nel corso di un collegamento dopo la partita che ha decretato la retrocessione del Vicenza - repubblica : Vicenza, la conduttrice Sara Pinna: 'Sono stata cretina, sciocca e fuori luogo, però denuncerò chi mi ha minacciato… - Scassuocchio : RT @opificioprugna: Svastiche sulla tomba del piccolo Alfredino. Certo che i fascisti hanno coraggio da vendere. Altro che la Sara Pinna ch… - solounastella : RT @neXtquotidiano: “Se è così, non le accetto”, il papà del bambino offeso da #SaraPinna e le scuse “non sincere” -

chiede scusa. La conduttrice veneta era finita nella bufera per il commento 'razzista' dopo Cosenza - Vicenza. 'Lupi si nasce', aveva riversato il bambino nel microfono di Andrea Ceroni, ...In una intervista a Repubblicatorna ad ammettere l'errore con il piccolo tifoso ma non accetta le minacce social . Ha spiegato la donna: 'Sono stata cretina, sciocca, infelice, banale e ...Sara Pinna chiede scusa. La conduttrice veneta era finita nella bufera per il commento «razzista» dopo Cosenza-Vicenza. «Lupi si nasce», aveva riversato il bambino nel microfono di Andrea Ceroni, ...L'eco dello scivolone commesso da Sara Pinna, conduttrice di TVA Vicenza, undici giorni dopo è ancora più forte rispetto a quando tutto è successo. L'argomento è diventato gettonatissimo su Twitter so ...