Quando gioca Martina Trevisan la semifinale del Roland Garros? Data, programma, orario, tv (Di martedì 31 maggio 2022) A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2022 di tennis giovedì 2 giugno si disputeranno le due semifinali del tabellone principale di singolare femminile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurra Martina Trevisan opposta alla vincente del derby statunitense tra Cori Gauff, testa di serie numero 18, e Sloane Stephens. Giovedì 2 giugno si terrà la dodicesima giornata del tabellone femminile del Roland Garros 2022 di tennis: il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 12.30 sul Campo Philippe Chatrier, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00. Ad aprire il programma sarà infatti la finale del torneo di doppio misto. Sarà possibile seguire la semifinale di Martina ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) A Parigi, per quanto riguarda il2022 di tennis giovedì 2 giugno si disputeranno le due semifinali del tabellone principale di singolare femminile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurraopposta alla vincente del derby statunitense tra Cori Gauff, testa di serie numero 18, e Sloane Stephens. Giovedì 2 giugno si terrà la dodicesima giornata del tabellone femminile del2022 di tennis: il match sarà il secondo ina partire dalle ore 12.30 sul Campo Philippe Chatrier, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00. Ad aprire ilsarà infatti la finale del torneo di doppio misto. Sarà possibile seguire ladi...

Pubblicità

Marco70230489 : @ilLamecus Tu mi devi spiega come fa a pensa se uno è rosso o nero o giallo quando gioca la Lazio ..me lo dovete fa capi - Stea1981ne : @Elisaerre19 Quando gioca? - CarloScalmana : RT @boni_castellane: @OfficialTozzi scusa ma da quando te sei messo a gioca' a Er Duce...? - DoctorM77 : @My7th2 @giacomo1994_ Ma ricordo che fa sempre sti discorsi senza senso. Come quando sminuiva Cristiano Ronaldo (oh… - ultraviolenchaz : da quando Senna non corre più da quando Baggio non gioca più -