Pisa, scoperto a rubare nella cassa di un bar accoltella il cliente che aveva 'fatto la spia' (Di martedì 31 maggio 2022) scoperto a rubare in un bar accoltella il cliente che aveva 'fatto la spia'. E' finito nel sangue il tentato furto in un locale di Pisa dove un uomo è stato visto mentre rubava della banconote dalla ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022)in un barilchela'. E' finito nel sangue il tentato furto in un locale didove un uomo è stato visto mentre rubava della banconote dalla ...

Pubblicità

alfio214 : come dimenticare 18 anni e qualche giorno sottopasso della stazione ferroviaria di Pisa in mano la #cartolina bl… - dimitripetta : Esco allo scoperto e dico che sono felice della promozione del @ACMonza per un motivo 'personale' (l'amico Eugenio… - Andrea842631710 : @JrZ27 @Marek80F Rigore (per me netto) non dato al Pisa a 5 minuti dalla fine. Se l’avessero realizzato avevano 5 m… - 2020Grumpy : Ma se stasera il #Pisa batte il #Monza di #Berlusconi e #Galliani, domani fanno partire il pullman scoperto dell'… - bakemyass : Ho appena scoperto che Berluscon1 è venuto a vedere la partita a Pisa ed è proprio il caso di dire pisamerda -