“Oggi è un altro giorno”, Ronn Moss scoppia in lacrime in diretta (Di martedì 31 maggio 2022) Per anni è stato l’oggetto del desiderio di tante donne, uno dei personaggi principali di «Beautiful», la soap opera più longeva della storia della tv. Stiamo parlando di Ronn Moss, l’interprete dell’affascinante stilista Ridge Forrester. Il noto attore si è raccontato a tutto tondo ad «Oggi è un altro giorno», il programma di Raiuno condotto da Serena Bortone. Il divo americano, originario di Los Angeles, dove è ambientata tra l’altro la serie che gli ha regalato la popolarità, ha ripercorso la sua carriera, iniziata come cantante, con lo stesso produttore dei Bee Gees, ha parlato poi del rapporto che ha con il gentil sesso e del suo forte legame con l’Italia: «Mi sono innamorato dopo il mio primo film, tanti anni fa. Ho girato in Sicilia e ho avuto un legame immediato con questo ... Leggi su tvzap (Di martedì 31 maggio 2022) Per anni è stato l’oggetto del desiderio di tante donne, uno dei personaggi principali di «Beautiful», la soap opera più longeva della storia della tv. Stiamo parlando di, l’interprete dell’affascinante stilista Ridge Forrester. Il noto attore si è raccontato a tutto tondo ad «è un», il programma di Raiuno condotto da Serena Bortone. Il divo americano, originario di Los Angeles, dove è ambientata tra l’la serie che gli ha regalato la popolarità, ha ripercorso la sua carriera, iniziata come cantante, con lo stesso produttore dei Bee Gees, ha parlato poi del rapporto che ha con il gentil sesso e del suo forte legame con l’Italia: «Mi sono innamorato dopo il mio primo film, tanti anni fa. Ho girato in Sicilia e ho avuto un legame immediato con questo ...

