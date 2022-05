Morte di David Rossi, 'Bigliettini di addio? Non li ricomposi io, rimasero in stanza' (Di martedì 31 maggio 2022) David Rossi Per approfondire : Articolo : Morte di David Rossi, Pittelli al suo legale: "E' stato ucciso" Articolo : Caso Rossi, le nuove perizie: "Picchiato, tenuto per i polsi e lasciato cadere" ... Leggi su lanazione (Di martedì 31 maggio 2022)Per approfondire : Articolo :di, Pittelli al suo legale: "E' stato ucciso" Articolo : Caso, le nuove perizie: "Picchiato, tenuto per i polsi e lasciato cadere" ...

Pubblicità

ale_dibattista : Il settimanale di @tpi è in edicola. Oltretutto si parla di Monte dei Paschi e della morte di David Rossi. Buona do… - M_Montigiani : @AlessioBorbone @sbonaccini @AlRobecchi @TNannicini @fnicodemo @pdnetwork Parliamone! - M_Montigiani : @PaulLamanski @Tiziana99296006 La vicenda invece è nota: - M_Montigiani : @CarloBolognesi1 @4everAnnina Limitatamente all'episodio omicidiario però il PD non c'entra: - Sonia28620930 : RT @ale_dibattista: Il settimanale di @tpi è in edicola. Oltretutto si parla di Monte dei Paschi e della morte di David Rossi. Buona domeni… -