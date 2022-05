Medici senza frontiere, un membro dello staff ucciso da un militare a colpi di arma da fuoco nella Repubblica Centrafricana (Di martedì 31 maggio 2022) L’organizzazione internazionale Medici senza frontiere (Msf) ha dichiarato che un proprio dipendente locale è stato ucciso sabato 28 maggio da un militare nella Repubblica Centrafricana, precisamente nella prefettura di Ouham, nord-ovest del Paese. Un membro dello staff, ha precisato Msf, “è stato ucciso da tre colpi di arma da fuoco“, che sarebbero stati sparati da un dipendente delle forze armate, “mentre era nella sua abitazione, fuori dall’orario di lavoro”. L’organizzazione ha “duramente condannato l’accaduto” e chiesto chiarimenti alle autorità locali. Mahamat Ahamat, 46 anni – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) L’organizzazione internazionale(Msf) ha dichiarato che un proprio dipendente locale è statosabato 28 maggio da un, precisamenteprefettura di Ouham, nord-ovest del Paese. Un, ha precisato Msf, “è statoda tredida“, che sarebbero stati sparati da un dipendente delle forzete, “mentre erasua abitazione, fuori dall’orario di lavoro”. L’organizzazione ha “duramente condannato l’accaduto” e chiesto chiarimenti alle autorità locali. Mahamat Ahamat, 46 anni – ...

