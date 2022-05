Mancini: «Non possiamo certo pregare i club di far giocare i giovani se non vogliono» (Di martedì 31 maggio 2022) Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, presenta in conferenza stampa Italia-Argentina, finalissima tra la vincitrice dell’Europeo e quella della Copa America. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “E’ un grande piacere essere qui. Nemmeno 12 mesi fa eravamo qui a festeggiare e per questo motivo c’è anche un po’ di emozione”. Che ricordo hai e i ricordi riescono a mitigare il magone? “Mica tanto. E’ bello giocare questa partita, Italia-Argentina è una classica del calcio mondiale e sarà il tributo anche a tanti giocatori. Sarà sicuramente una bella partita e una grande emozioni”. Questa Nazionale potrà dare spettacolo? “Io penso di sì, anche se ci mancano diversi giocatori. Avrei voluto avere tutti i ragazzi qui, se lo meritavano. Ci aspetta una bella partita”. La squadra come compenserà alle assenze di Immobile e Chiesa? “Ci ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Il ct della Nazionale italiana, Roberto, presenta in conferenza stampa Italia-Argentina, finalissima tra la vincitrice dell’Europeo e quella della Copa America. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “E’ un grande piacere essere qui. Nemmeno 12 mesi fa eravamo qui a festeggiare e per questo motivo c’è anche un po’ di emozione”. Che ricordo hai e i ricordi riescono a mitigare il magone? “Mica tanto. E’ belloquesta partita, Italia-Argentina è una classica del calcio mondiale e sarà il tributo anche a tanti giocatori. Sarà sicuramente una bella partita e una grande emozioni”. Questa Nazionale potrà dare spettacolo? “Io penso di sì, anche se ci mancano diversi giocatori. Avrei voluto avere tutti i ragazzi qui, se lo meritavano. Ci aspetta una bella partita”. La squadra come compenserà alle assenze di Immobile e Chiesa? “Ci ...

