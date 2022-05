Mal di testa e confusione, sintomi di qualcosa di inatteso: si verifica soprattutto in estate (Di martedì 31 maggio 2022) Alcuni sintomi come mal di testa e confusione potrebbero essere preludio di qualcosa di inaspettato. Questo colpisce soprattutto in estate. Ci possono essere delle situazioni che possono turbare. Queste si possono verificare in determinati periodi dell’anno. Ad esempio, alcuni potrebbero avvertire alcuni sintomi a seguito di qualcosa di davvero inaspettato. Mal di testa e confusione sono i primi segnali che non lascerebbero tranquilli. AdobeStockCon l’avvicinarsi delle giornate più calde, una pratica diventa fondamentale: quella di bere molta acqua. Come in ogni cosa, però, c’è un rovescio della medaglia che va assolutamente tenuto sotto controllo. Stiamo parlando di bere troppa ... Leggi su chenews (Di martedì 31 maggio 2022) Alcunicome mal dipotrebbero essere preludio didi inaspettato. Questo colpiscein. Ci possono essere delle situazioni che possono turbare. Queste si possonore in determinati periodi dell’anno. Ad esempio, alcuni potrebbero avvertire alcunia seguito didi davvero inaspettato. Mal disono i primi segnali che non lascerebbero tranquilli. AdobeStockCon l’avvicinarsi delle giornate più calde, una pratica diventa fondamentale: quella di bere molta acqua. Come in ogni cosa, però, c’è un rovescio della medaglia che va assolutamente tenuto sotto controllo. Stiamo parlando di bere troppa ...

Pubblicità

lvogruppo : Sindrome simil-infiammatoria multisistemica in un bambino di 12 anni, dopo l'iniezione Pfizer.?? È stato portato in… - MarK7196 : RT @Pazienza29: Sindrome simil-infiammatoria multisistemica in un bambino di 12 anni, dopo l'iniezione del veleno Pfizer. È stato portato i… - Emilio61769787 : RT @Florigius1: La domenica è fatta per fare l'amore Per vedere posti mai visti e fare l'amore anche lì ?? Cit. io: sono rimasta a casa e h… - HOME4US5 : le ho detto di avere mal di testa e lei si è messa ad urlare la sua giornata okay boomer ora mi è passato grazie - icarusdrunk : Oggi sono arrivata in ritardo e ho usato come scusa che ho avuto mal di pancia tutta la notte e mi sono dovuta ferm… -