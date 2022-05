Maggio Musicale: al Teatro della Pergola debutta «Ariadne auf Naxos» di Strauss (Di martedì 31 maggio 2022) Nel cast Krassimira Stoyanova, AJ Glueckert, Jessica Pratt, Markus Werba, Michèle Losier; il Maggiordomo è il Sovrintendente Pereira L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 31 maggio 2022) Nel cast Krassimira Stoyanova, AJ Glueckert, Jessica Pratt, Markus Werba, Michèle Losier; ilrdomo è il Sovrintendente Pereira L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

fattoquotidiano : Dal branzino al volo in elicottero. Sotto la lente della Corte dei conti le spese sovrintendente del Maggio Musical… - FirenzePost : Maggio Musicale: al Teatro della Pergola debutta «Ariadne auf Naxos» di Strauss - morinoyakusouya : RT @dracopulosgio: AL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO PRESENTATA LA NUOVA EDIZIONE “I RISTORANTI E I VINI D’ITALIA 2022” DELLE GUIDE… - AlongsiderR : Luciano Pavarotti, Zubin Mehta, Orchestra of the Rome Opera House & Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - Turandot: Nessum dorma! - gazzettanapoli : Giovedì 2 giugno 2022, ore 18.00 INTRECCI DI STORIE: PERFORMANCE MUSICALE DI CHRIS OBEHI Incontro, musica e convi… -