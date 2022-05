M5S pronto alla scissione, il nuovo partito di Conte riceve già gli anatemi di Grillo: retroscena (Di martedì 31 maggio 2022) Il M5S è a rischio scissione, il suo destino è racchiuso tra due date: tra il 7 e il 21 giugno si gioca una partita della vita. La data cerchiata in rosso è la prima. Conte non ne parla, ma il destino del Movimento e del suo in particolare è appeso ancora una volta al Tribunale di Napoli. L’incertezza (e la disprazione) regna sovrana se più che la paura dell’ormai prevista débacle alle urne per le Amministrative, a gettare nel caos i grillini è l’incognita 7 giugno. Già, cosa succederà? In quella data il Tribunale di Napoli potrebbe di fatto tirare una tegola sull’ex premier: potrebbe essere di fatto sospesa la struttura di vertice del Movimento, con l’annullamento pure dell’ultimo voto sullo statuto. Oppure legittimare il nuovo corso. Se si determinasse la prima possibilità, una via d’uscita non è stata decisa. M5S a rischio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Il M5S è a rischio, il suo destino è racchiuso tra due date: tra il 7 e il 21 giugno si gioca una partita della vita. La data cerchiata in rosso è la prima.non ne parla, ma il destino del Movimento e del suo in particolare è appeso ancora una volta al Tribunale di Napoli. L’incertezza (e la disprazione) regna sovrana se più che la paura dell’ormai prevista débacle alle urne per le Amministrative, a gettare nel caos i grillini è l’incognita 7 giugno. Già, cosa succederà? In quella data il Tribunale di Napoli potrebbe di fatto tirare una tegola sull’ex premier: potrebbe essere di fatto sospesa la struttura di vertice del Movimento, con l’annullamento pure dell’ultimo voto sullo statuto. Oppure legittimare ilcorso. Se si determinasse la prima possibilità, una via d’uscita non è stata decisa. M5S a rischio ...

