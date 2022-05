“L’Isola dei Famosi”, Alex Belli contro Soleil: “Sei incoerente e pazza” (Di martedì 31 maggio 2022) La lite tra i due ex concorrenti del GF Vip sembra destinata a non finire. Alex Belli ha criticato aspramente Soleil Sorge, per il fatto che parteciperà anche a questa edizione de “L’Isola dei Famosi”. È solo l’ennesimo scontro tra i due, che dopo un flirt al GF Vip, hanno preso due strade diverse. Le parole di Alex su Soleil Belli l’ha definita la regina del trash perché partecipa a programmi come “GF Vip” (come d’altronde ha fatto anche lui), “La pupa e il secchione” e in queste ore anche “L’Isola dei Famosi”. I due litigano di continuo da quando è terminata la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini e ora Alex rincara la dose. Tutto è successo quando Valentina ... Leggi su tvzap (Di martedì 31 maggio 2022) La lite tra i due ex concorrenti del GF Vip sembra destinata a non finire.ha criticato aspramenteSorge, per il fatto che parteciperà anche a questa edizione de “dei”. È solo l’ennesimo stra i due, che dopo un flirt al GF Vip, hanno preso due strade diverse. Le parole disul’ha definita la regina del trash perché partecipa a programmi come “GF Vip” (come d’altronde ha fatto anche lui), “La pupa e il secchione” e in queste ore anche “dei”. I due litigano di continuo da quando è terminata la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini e orarincara la dose. Tutto è successo quando Valentina ...

