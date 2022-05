Le modelle più belle del mondo

Leggi su freeskipper

(Di martedì 31 maggio 2022) di Alberto Sigona. Chi sono lepiùdel pianeta, quelle che rappresentano il non plus ultra della sensualità e del fascino? In vetta alle indossatrici più desiderate dall’universo maschile c’è probabilmente la russa Irina Dreyt. Lei non è una donna, è una dea. Il suo fisico è un’opera d’arte rinascimentale, il suo corpo