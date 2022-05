L’addio di Bernardeschi apre le porte a un campione: “Era ora” (Di martedì 31 maggio 2022) Federico Bernardeschi lascerà la Juventus in estate e i tifosi non sono certamente tristi di questa notizia dopo anni davvero bui. La Juventus è una squadra che cerca sempre costantemente il massimo possibile per poter avere una rosa quanto più competitiva per poter lottare su tutti i fronti, con l’obiettivo della vittoria che è sempre stato ben impresso nella testa di tutti i calciatori che hanno vestito la maglia bianconera, peccato che con Federico Bernardeschi le cose non siano andate per il verso sperato, con l’ex Fiorentina che è stato davvero una grande delusione e che a giugno vedrà il proprio contratto scadere con i bianconeri. Federico Bernardeschi Juventus (Lapresse)Ci sono stati davvero tanti giocatori che non sono stati in grado di rispettare le attese della vigilia, con la Juventus che però ha sempre ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 31 maggio 2022) Federicolascerà la Juventus in estate e i tifosi non sono certamente tristi di questa notizia dopo anni davvero bui. La Juventus è una squadra che cerca sempre costantemente il massimo possibile per poter avere una rosa quanto più competitiva per poter lottare su tutti i fronti, con l’obiettivo della vittoria che è sempre stato ben impresso nella testa di tutti i calciatori che hanno vestito la maglia bianconera, peccato che con Federicole cose non siano andate per il verso sperato, con l’ex Fiorentina che è stato davvero una grande delusione e che a giugno vedrà il proprio contratto scadere con i bianconeri. FedericoJuventus (Lsse)Ci sono stati davvero tanti giocatori che non sono stati in grado di rispettare le attese della vigilia, con la Juventus che però ha sempre ...

Pubblicità

infoitsport : L’addio di Perisic spinge l’Inter a muoversi: si accende la pista Bernardeschi? - esivabbe : Non per essere pressante ma per ravvivare un lunedì mattina di fine maggio l'ideale sarebbe annunciare Pogba e/o Di… - serieAnews_com : ???? Calciomercato #Inter, #Bernardeschi può essere il jolly a parametro zero: può così prepararsi per diventare l'e… - cmercatoweb : ??Attacco durissimo ad #Allegri: al centro di tutto c'è l'addio di Federico #Bernardeschi - Ciocio93 : @Marcellari77 No no, penso solo che Bernardeschi possa tornare in auge come nome con l’addio di Perisic -