La risposta di Draghi sul fantomatico viaggio di Salvini a Mosca

(Di martedì 31 maggio 2022) “Il governo, quando si è formato, si è fermamente collocato nell’Unione europea e nel rapporto storico transatlantico. In questo binario si è sempre mosso e continua a muoversi. Io sono stato chiarissimo su questo”: sembra di sentirsi come se dovesse ribadire l’ovvio, Mario, rispondendo a una domanda sul millantatodi Matteo”. “Il governo è allineato coi partner del G7 e dell’Ue – ha aggiunto il presidente del Consiglio – e intende proseguire su questa strada. Non si fa spostare da queste cose, nella mia audizione al Copasir ho solo raccomandato ‘non voglio entrare nei rapporti che i membri della maggioranza possono avere’ ma che è importane siano trasparenti. Questo è quanto”. Il Coparis indaga su Antonio Capuano In Italia la vicenda continua a tenere banco, complice anche l’annuncio del ...

"Servirebbe unapolitica che io non posso dare. Io rispetto il ministro - assicura ... E se il presidenteavesse detto no, non si partiva. Chi ha detto che Salvini sarebbe partito lo ...Ladel premier è netta, come gli è congeniale, poche battute destinate a segnare un nuovo ...è fermamente collocato nell'Unione europea e nel rapporto storico transatlantico - ricorda- ...Mario Draghi commenta l'ipotetico viaggio di Matteo Salvini a Mosca: "Importante che i membri della maggioranza siano trasparenti" ...Accordo di principio al Vertice UE per tagliare il 90 per cento delle importazioni di petrolio dalla Russia entro la fine dell’anno, sbloccando il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia proposto ...