La ricetta Italiana sbarca in Cina 9.000 copie è record di visualizzazioni (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo l’emozionante apertura alla 24a edizione del Far East Film Festival di Udine, La ricetta Italiana, commedia romantica della regista Hou Zuxin, uscirà in 9.000 schermi cinesi il 3 giugno 2022 nel primo vero week-end della ripartenza dei cinema in Cina dopo il recente lockdown. Quali sono le location? Un’irresistibile commedia romantica cinese che contiene tantissima Italia: dalle location (dai Fori Imperiali alla scalinata di Trinità dei Monti, da Castel S. Angelo, alla Fontana di Trevi fino alle passeggiate del lungo Tevere), alla troupe e team creativo fino, aspetto non certo consueto, al fronte produttivo. Tik Tok Il film – che rappresenta un esempio di eccellenza industriale Italiana esportata nel primo mercato cinematografico al mondo – in questi giorni sta avendo una importante campagna di lancio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo l’emozionante apertura alla 24a edizione del Far East Film Festival di Udine, La, commedia romantica della regista Hou Zuxin, uscirà in 9.000 schermi cinesi il 3 giugno 2022 nel primo vero week-end della ripartenza dei cinema indopo il recente lockdown. Quali sono le location? Un’irresistibile commedia romantica cinese che contiene tantissima Italia: dalle location (dai Fori Imperiali alla scalinata di Trinità dei Monti, da Castel S. Angelo, alla Fontana di Trevi fino alle passeggiate del lungo Tevere), alla troupe e team creativo fino, aspetto non certo consueto, al fronte produttivo. Tik Tok Il film – che rappresenta un esempio di eccellenza industrialeesportata nel primo mercato cinematografico al mondo – in questi giorni sta avendo una importante campagna di lancio ...

Pubblicità

Cucina_Italiana : Da quando, a Firenze, veniva chiamato 'paparo alla melarancia' ne ha fatta di strada questa ricetta. Merito sopratt… - MichelePapotti : [VIDEO RICETTA] Lasagne Burrata e Asparagi - In Cucina con Benedetta Parodi ?? - OrutraRouter : @massimosandal @timetit È come se avessi visto voi deridere uno che sbaglia la ricetta tradizionale degli gnocchi a… - Cucina_Italiana : Una ricetta ricca di fibre che gioverà non solo al vostro stomaco! ?? #ricettepasta #ricettecarciofi… - Cucina_Italiana : Da servire come antipasto apri cena o come secondo, questi rotolini delicati e dal sapore avvolgente faranno conqui… -