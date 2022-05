La Fortuna: prendi 2 e paghi 1 (Di martedì 31 maggio 2022) La Fortuna - Alvaro Mel, Clarke Peters e Ana Polvorosa Avete presente quei meme che scherzano sugli acquisti on line mostrando un oggetto com’era quando lo hai scelto sul sito e com’è diverso in realtà quando ti arriva a casa? Ecco. La Fortuna, miniserie di Rai 1 di cui è andata in onda ieri sera la prima puntata e di cui questa sera sarà trasmesso l’epilogo, lascia una sensazione simile: cominci vedendo un’intrigante serie americana in salsa spy con Stanley Tucci e poi all’improvviso ti trovi catapultato nelle atmosfere di Velvet e Una Vita, restando sconcertato. Si tratta di una produzione ispano-americana e la dualità si sente e si vede tutta: nelle scene “a stelle e strisce” la recitazione è posata, luci e fotografia sembrano quelle di CSI e company; in quelle ambientate in Spagna, invece, esplodono colori e mimica facciale degli interpreti, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 31 maggio 2022) La- Alvaro Mel, Clarke Peters e Ana Polvorosa Avete presente quei meme che scherzano sugli acquisti on line mostrando un oggetto com’era quando lo hai scelto sul sito e com’è diverso in realtà quando ti arriva a casa? Ecco. La, miniserie di Rai 1 di cui è andata in onda ieri sera la prima puntata e di cui questa sera sarà trasmesso l’epilogo, lascia una sensazione simile: cominci vedendo un’intrigante serie americana in salsa spy con Stanley Tucci e poi all’improvviso ti trovi catapultato nelle atmosfere di Velvet e Una Vita, restando sconcertato. Si tratta di una produzione ispano-americana e la dualità si sente e si vede tutta: nelle scene “a stelle e strisce” la recitazione è posata, luci e fotografia sembrano quelle di CSI e company; in quelle ambientate in Spagna, invece, esplodono colori e mimica facciale degli interpreti, ...

Pubblicità

Sergio_Fender_A : @stefanobellelli @imballoionico @chiaralalli @marcocappato Non mi sono trovato, per fortuna, a dover richiedere que… - G0LDENMANU : @kleeiaa ESATTAMENTE, o hai il colpo di fortuna oppure la prendi sempre in quel posto (tipo io) e i miei parenti po… - zaremba_masha : @a_lambardi @MartinoTato @14Orlandi @antonellaraldi Certo che non prendi in considerazione le persone che sono stat… - DanielaChemell2 : @Daje77 Con la fortuna prendi tutto - Mikelone8080 : @FabRavezzani @AFGiudice Quindi la programmazione e lo scouting adesso diventano fortuna. Poi però se prendi due ca… -