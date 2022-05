La confessione della moglie di Giuseppe Pedrazzini: segregato in casa ma morto per cause naturali, poi gettato nel pozzo (Di martedì 31 maggio 2022) “E’ morto in casa tra le mie braccia” queste le parole di Marta, la moglie di Giuseppe Pedrazzini. Indiscrezioni che trapelano dalle indagini, indiscrezioni che al momento non risultano essere confermate ma che da un’ora circa, sono state riprese dalle principali testate nazionali. Se ne parla anche in diretta nel programma di Alberto Matano: a La vita in diretta, si confermano le indiscrezioni. La signora, Marta, avrebbe raccontato che Beppe, sarebbe morto in casa, di morte naturale. Poi lei, sua figlia e suo genero, lo avrebbero messo in un telo e lo avrebbero gettato nel pozzo. Questa ovviamente sarebbe la versione dei fatti di Marta. E saranno i risultati dell’autopsia a stabilire che cosa è successo davvero: è davvero ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 31 maggio 2022) “E’intra le mie braccia” queste le parole di Marta, ladi. Indiscrezioni che trapelano dalle indagini, indiscrezioni che al momento non risultano essere confermate ma che da un’ora circa, sono state riprese dalle principali testate nazionali. Se ne parla anche in diretta nel programma di Alberto Matano: a La vita in diretta, si confermano le indiscrezioni. La signora, Marta, avrebbe raccontato che Beppe, sarebbein, di morte naturale. Poi lei, sua figlia e suo genero, lo avrebbero messo in un telo e lo avrebberonel. Questa ovviamente sarebbe la versione dei fatti di Marta. E saranno i risultati dell’autopsia a stabilire che cosa è successo davvero: è davvero ...

