Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis riceve un messaggio da Fausto Brizzi: “C’ero quando il telefono squillava tanto e c’ero anche quando non squillava più” (Di martedì 31 maggio 2022) Nicolas Vaporidis è stato protagonista di un momento commovente nella puntata del 30 maggio dell’Isola dei famosi. “Io non so cosa pensa davvero la gente di me”, ha dichiarato l’attore, che ha conosciuto il successo a soli 24 anni, quando ha ottenuto la parte in Notte prima degli esami, il film che gli ha cambiato la vita. Gli anni successivi sono stati pieni di emozioni, ma anche di tante delusioni, soprattutto nel periodo precedente alla sua esperienza da naufrago. A credere in lui c’è sempre stato Fausto Brizzi, il regista di Notte prima degli esami, che durante la diretta ha voluto inviargli una clip: “Sono testimone oculare della tua vita, perché io c’ero quel giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022)è stato protagonista di un momento commovente nella puntata del 30 maggio dell’dei. “Io non so cosa pensa davvero la gente di me”, ha dichiarato l’attore, che ha conosciuto il successo a soli 24 anni,ha ottenuto la parte in Notte prima degli esami, il film che gli ha cambiato la vita. Gli anni successivi sono stati pieni di emozioni, madi tante delusioni, soprattutto nel periodo precedente alla sua esperienza da naufrago. A credere in lui c’è sempre stato, il regista di Notte prima degli esami, che durante la diretta ha voluto inviargli una clip: “Sono testimone oculare della tua vita, perché ioquel giorno ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Ecco l'opinione dei Basciagoni sui protagonisti di quest'#Isola ?? Twittate con #IsolaParty per interagire in diret… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - ledicoladelsud : Isola dei famosi 2022, Vera Gemma e Soleil Sorge di nuovo in Honduras - lifestyleblogit : Isola dei famosi 2022, Vera Gemma e Soleil Sorge di nuovo in Honduras - - testwindyahooi1 : @isabenanti @isabenanti conviene fare una maschera che vedere un’isola senza guenda ?? Questa che usa lei calma e ra… -