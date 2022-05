Pubblicità

ANCONA - Carichi di merci passati per il porto di Ancona senza, dice la procura, le opportune verifiche di operatori e funzionari delle Dogane: un patteggiamento e undici rinvii a giudizio. È il ...La fila deiin attesa del loro turno per passare è lunga chilometri, è lunga ore. Di sera gli ... All'inizio c'era più confusione einosservati, si mescolavano con la folla. Ma ora non c'è ... I tir passavano la Dogana senza controlli: in 11 vanno a processo per corruzione e falso ANCONA - Carichi di merci passati per il porto di Ancona senza, dice la procura, le opportune verifiche di operatori e funzionari delle Dogane: un patteggiamento e undici rinvii a giudizio.Sono transitate anche automobili dirette in Georgia nell’inchiesta che vede tra gli imputati doganieri e operatori dello scalo dorico ...