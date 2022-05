Giornalista francese ucciso da una granata russa

Pubblicità

Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Ucraina, giornalista francese ucciso a Severodonetsk. Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff è stato ucciso in un bombardamento vicino a Severodonetsk, in Ucraina. Le agenzie citando fonti governative continuano a parlare della morte del giornalista francese a bordo di un'auto.

il 97° giorno di guerra in Ucraina. I russi avanzano nel Donbass ed è vicina alla resa Severodonetsk, dove è stato ucciso ilFrédéric Leclerc - Imhoff . Il vertice europeo ha raggiunto un accordo sull'embargo al petrolio russo via mare che permette, secondo il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, ...Aveva 32 anni ed era li' per testimoniare la dura realta' della guerra. IlFre'de'ric Leclerc - Imhoff e' stato ucciso dalla scheggia di una granata lanciata contro un convoglio umanitario mentre copriva il conflitto in Ucraina. La morte del reporter di ...Bruxelles ha impiegato settimane a contrattare un divieto totale sul petrolio russo, ma ha incontrato l'ostinata resistenza del Primo Ministro ungherese, Viktor Orban, secondo cui un embargo distrugge ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Severodonetsk vicina alla resa, 12mila civili intrappolati. LIVE ...