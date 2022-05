Gas | il Consiglio europeo apre al tetto temporaneo sui prezzi in caso di emergenza

(Di martedì 31 maggio 2022) Via libera dal vertice dell’Unione europea all’inserimento delsul gas come misura temporanea contro la crisi energetica. Durante il vertice straordinario in corso a Bruxelles, i leader dei 27 Paesi Ue hanno approvato il paragrafo che prevede la possibilità di esplorare la misura. Il, che ieri ha approvato l’embargo parziale al petrolio russo da inserire nel sesto pacchetto di sanzioni, ha continuato oggi il confronto sui temi dell’energia. Il nodo del price cap è uno dei più importanti e più spinosi dopo quello sul pagamento del gas russo in rubli. La proposta è stata portata avanti anche dall’Italia di Mario Draghi. «Suialti siamo stati accontentati», ha detto a margine del. «La Commissione europea ha ricevuto ufficialmente mandato per studiare la ...

Il nostro Paese 'non esce penalizzato dall'intesa, anche per noi l'obbligo di non importare petrolio russo scatterà alla fine dell'anno, e quindi saremo come tutti gli altri'"È stato uneuropeo un po' lungo ma siamo abbastanza soddifatti dai risultati", dice il presidente del, Mario Draghi , nella conferenza stampa a conclusione del vertice Ue a ...ENERGIA – Nella parte energia, di gran lunga la più corposa della bozza di conclusioni del Consiglio, si promuove l’adozione di un target vincolante del 40% per le emissioni di gas serra che tutti gli ...Il premier ha ribadito che 'Putin non può vincere questa guerra' e la 'pace la può decidere solo Kiev'. La Commissione ha ricevuto ufficialmente mandato per studiare la fattibilità del price cap', ha ...