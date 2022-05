(Di martedì 31 maggio 2022) . Le ultime in casa dei toscani Pietrosarà ancora il direttore sportivo dell’: il dirigente ha trovato l’accordo per rinnovare con i toscani per un’altra stagione. Da sciogliere il nodo allenatore: secondo Sky Sport Aurelioè sempre più lontano. Al suo posto potrebbe arrivare Paolo, esonerato a poche giornate dalla fine del campionato dal Venezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pietro Accardi , direttore sportivo dell'nel club di Fabrizio Corsi. Dopo un incontro svoltosi oggi al centro sportivo di Monteboro è arrivata l'ufficializzazione da parte della società. Non solo Accardima ha prolungato ... Empoli, resta Accardi: Zanetti in pole per il dopo Andreazzoli Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, resta in società e prolunga il proprio contratto di un altro anno: dubbi su Andreazzoli.